طقس فلسطين:انخفاض ملموس على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن يكون الجو ، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأشارت إلى أن الجو يوم غد الإثنين، يكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.