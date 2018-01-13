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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابة 3 سيدات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 18:42 - 13 يناير 2018
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أصيبت ثلاث مواطنات وتضررت عدة مركبات، اليوم السبت، خلال محاولة لص سرقة مركبة في مدينة طولكرم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له، بأن شخصا حاول سرقة مركبة من نوع مرسيدس تحمل لوحة تسجيل صفراء أثناء تواجدها في مدينة طولكرم، فتفاجأ بوجود ركاب داخلها وخلال محاولته الهروب صدم ثلاث مركبات كانت متوقفة في المكان وأصاب ثلاث مواطنات نقلن إثرها إلى المستشفى ووصفت إصاباتهن ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأضاف ارزيقات أن الشخص ترك المركبة ولاذ بالفرار من المكان، مؤكدا أن هويته أصبحت معروفة للشرطة وجاري العمل على إحضاره.

 

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