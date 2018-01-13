الداخلية تطالب مصر بالتحقيق في استشهاد الصياد زيدان

طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني، السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في حادثة استشهاد الصياد الفلسطيني عبد الله زيدان برصاص الجيش المصري الليلة الماضية، ومحاسبة الفاعلين، مؤكدة أن التحقيقات الأولية بأن قارب الصيد الفلسطيني لم يجتز الحدود المصرية.

وأكد الناطق باسم الوزارة إياد البزم في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه السبت، أن وزارته تعمل باستمرار على منع أي تجاوز للحدود البحرية.

وأوضح أن أحد قوارب الصيد الفلسطينية تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش المصري، مساء أمس الجمعة قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية أثناء قيام صيادين بالعمل في البحر، ما أدى لإصابة الصياد عبد الله رمضان زيدان (32 عاماً) بجراح خطرة، وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، لكنه استشهد متأثراً بجراحه فجر اليوم السبت.