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دوري الدرجة الممتازة

خدمات رفح يكتسح الهلال .. وفوز ثمين للثوار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:19 - 13 يناير 2018
شباب جباليا و اتحاد خانيونس شباب جباليا و اتحاد خانيونس
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اكتسح خدمات رفح مضيفه الهلال بنتيجة (3-0) ، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب فلسطين بغزة ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الممتازة . 

وسجل ثلاثية خدمات رفح علاء إسماعيل "هدفين" ومحمد الجرمي في الدقائق (43 و46 و89) على التوالي . 

وأهدر لاعب الهلال محمد نعيم عبيد ركلة جزاء في الدقيقة (59) . 

بهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع ، وتجمد رصيد الهلال عند 14 نقطة في المركز السابع . 

شباب جباليا - اتحاد خانيونس (1-0) 

وحقق شباب جباليا فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد خانيونس بنتيجة (1-0) ، في المباراة التي جرت على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع . 

وسجل الهدف الوحيد لثورالشمال اللاعب يوسف داوود في الدقيقة (37) . 

وشهدت المباراة طرد لاعب شباب جباليا مؤمن زيدان . 

بهذا الفوز رفع شباب جباليا رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس ، وتجمد رصيد اتحاد خانيونس عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر . 

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