خدمات رفح يكتسح الهلال .. وفوز ثمين للثوار

اكتسح خدمات رفح مضيفه الهلال بنتيجة (3-0) ، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب فلسطين بغزة ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الممتازة .
وسجل ثلاثية خدمات رفح علاء إسماعيل "هدفين" ومحمد الجرمي في الدقائق (43 و46 و89) على التوالي .
وأهدر لاعب الهلال محمد نعيم عبيد ركلة جزاء في الدقيقة (59) .
بهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع ، وتجمد رصيد الهلال عند 14 نقطة في المركز السابع .
شباب جباليا - اتحاد خانيونس (1-0)
وحقق شباب جباليا فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد خانيونس بنتيجة (1-0) ، في المباراة التي جرت على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع .
وسجل الهدف الوحيد لثورالشمال اللاعب يوسف داوود في الدقيقة (37) .
وشهدت المباراة طرد لاعب شباب جباليا مؤمن زيدان .
بهذا الفوز رفع شباب جباليا رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس ، وتجمد رصيد اتحاد خانيونس عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر .