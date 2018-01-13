خدمات رفح يكتسح الهلال .. وفوز ثمين للثوار

اكتسح خدمات رفح مضيفه الهلال بنتيجة (3-0) ، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب فلسطين بغزة ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الممتازة .

وسجل ثلاثية خدمات رفح علاء إسماعيل "هدفين" ومحمد الجرمي في الدقائق (43 و46 و89) على التوالي .

وأهدر لاعب الهلال محمد نعيم عبيد ركلة جزاء في الدقيقة (59) .

بهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع ، وتجمد رصيد الهلال عند 14 نقطة في المركز السابع .

شباب جباليا - اتحاد خانيونس (1-0)

وحقق شباب جباليا فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد خانيونس بنتيجة (1-0) ، في المباراة التي جرت على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع .

وسجل الهدف الوحيد لثورالشمال اللاعب يوسف داوود في الدقيقة (37) .

وشهدت المباراة طرد لاعب شباب جباليا مؤمن زيدان .

بهذا الفوز رفع شباب جباليا رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس ، وتجمد رصيد اتحاد خانيونس عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر .