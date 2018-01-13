مستوطنون يحطمون عشرات الأشجار ويهاجمون المواطنين بنابلس

حطم مستوطنون، اليوم السبت، (110) أشجار زيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما ادى الى اندلاع مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس، بأن عشرات المستوطنين قدموا من مستوطنة يتسهار، وقاموا بتحطيم (110) أشجار زيتون تقع في منطقة اللحف من أراضي بلدة حوارة.

واضاف، ان مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال والمستوطنين دون ان يبلغ عن اصابات.

كما هاجم مستوطنون قرية عوريف جنوب نابلس، واندلعت مواجهات بين أهالي عوريف والمستوطنين عقب هجوم على منزل المواطن منير النوري.