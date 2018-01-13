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اجراءات تقشفية

الصحة في غزة تعلن تنفيذ خطة "ب" لإدارة أزمة الوقود

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:00 - 13 يناير 2018
مرضى في مستشفى الشفاء بغزة مرضى في مستشفى الشفاء بغزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، البدء في تنفذ الخطة (ب) لإدارة أزمة نقص الوقود التي باتت تؤثر على مجمل مرافقها وخدماتها الصحية.

وأكدت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أنها ستتخذ إجراءات تقشفية للاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة لديها من الوقود لإطالة أمد تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت أن الكمية المتبقية من الوقود تكفي فقط لمنتصف فبراير المقبل وفقاً للتعديل في جدول توزيع الكهرباء.

وأشارت إلى أن الوقود ستؤثر سلباً على خدمات الاسعاف ونقل الأطفال المصابين بالفشل الكلوي والتطعيمات، كما ستؤثر سلباً على جولات الطب الوقائي وصحة الحوامل والصحة المدرسية.

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