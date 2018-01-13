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لعدم تجاوزه مركبته الحدود

الداخلية:نطالب بالتحقيق في استشهاد الصياد زيدان بالرصاص المصري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:46 - 13 يناير 2018
بحر غزة بحر غزة
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أكدت وزارة الداخلية بغزة اليوم السبت، ان التحقيقات الاولية التي أجرتها وزارة الداخلية بشأن تعرض أحد قوارب الصيد الفلسطينية لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش المصري مما أدى لاستشهاده تثبت ان قارب الصيد الفلسطيني لم يجتز الحدود المصرية.

وقالت الداخلية خلال بيان لها ان الصياد (عبد الله رمضان زيدان) 32 عاماً استشهد قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية أثناء قيام صيادين بالعمل في البحر.

وطالبت الداخلية السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في هذا الحادث ومحاسبة الفاعلين،مؤكدةً أننا نعمل باستمرار لمنع أي تجاوزٍ للحدود البحرية.

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