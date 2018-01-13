عكرمة صبري:المرحلة لن ترحم تقصير العلماء وعليهم ان يكونوا فعالين لاقوالين

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك اليوم السبت، ان دور العلماء المسلمين في فلسطين عظيم لما لهذه الأرض المباركة من خصوصية، مشدداً على ان المرحلة التي نمر بها خلال هذه الأيام عصيبة .

صبري: لابد من تواجد العلماء في الميدان خلال هذه الظروف العصيبة

وقال صبري خلال مؤتمر اللجنة الدعوية للجهاد الإسلامي ولملتقى دعاة فلسطين حول "دور العلماء في نصرة القدس" لابد من تواجد العلماء في الميدان خلال هذه الظروف العصيبة ولا بد ان يكونوا في الريادة امام شعبنا المرابط.

وطالب صبري العلماء المسلمين ان يكونوا "فعالين لا قوالين" , كون ان هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية لا ترحم أي تقصير من العلماء , داعياً العلماء بالا ييأسوا ولا يُحبطوا مما يحدث من مؤامرات.