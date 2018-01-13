"الجهاد الإسلامي" تخرج كوكبة من حفظة القرآن الكريم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي حفلاً تكريمياً لكوكبة من حفظة أجزاء من القرآن الكريم بعنوان "نجوم القرآن للأقصى عنوان".

وحضر الحفل الذي أقيم مساء الجمعة في مسجد عائشة أم المؤمنين بمنطقة تل الهوا والصبرة عدد من قيادات وكوادر الحركة بالإضافة إلى لفيف واسع من أهالي الطلبة والمنطقة.

وخلال كلمة له أكد الشيخ عبد الفتاح حجاج على دور القرآن الكريم في رفعة الأمة ونهوضها، مبيناً أن تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله يجعلها في مقدمة الأمة .

وقال حجاج:"أن الأمة لما تمسكت بالقرآن سادت وقادة الأمم , وصاغت وخرجت عقولاً ورجالاً أمثال صلاح الدين الأيوبي وغيره الكثيرين , ولما ابتعدت عن كتاب الله و سنة رسوله أصبحت في حالة انبطاح وانكسار".

وأشار حجاج إلى أن هذا الجيل الذي نربيه على موائد القرآن الكريم هو جيل تحرير القدس وهو الجيل الذي يخشاه العدو الصهيوني.

وفي كلمة لمسؤول مركز التحفيظ أوضح بأن المسجد ومنذ إنشاءه في شهر رمضان العام الماضي عكف على إنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم، واليوم وبعد مضي عدة أشهر استطعنا بتوفيق من الله تخريج كوكبة من الذين أتموا حفظ عدة أجزاء من القرآن .

و أضاف لقد قمنا بوضع خطة متكاملة لتخريج طلبة حافظين للقرآن كاملاً , ولإخضاعهم للعديد من الدورات الشرعية .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الشيخ عبد الفتاح حجاج والإخوة المحفظين تقديراً لجهودهم والطلبة الحافظين .









