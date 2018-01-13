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مصر: حظر تجول شمالي سيناء اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:22 - 13 يناير 2018
سيناء سيناء
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أفادت الجريدة الرسمية المصرية بأن مصر ستفرض حظرا للتجول في مناطق بشمالي سيناء اعتبارا من اليوم، السبت، وذلك بعد تمديد حالة الطوارئ.

وذكرت الجريدة أن الحظر يشمل مدينة رفح الحدودية، قرب قطاع غزة، اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وحول مدينة العريش من الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

وفي الأسبوع الماضي مددت مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، وذلك بذريعة "المساعدة في مواجهة خطر الإرهاب وتمويله".

وكان قد منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة ثلاثة أشهر لإنهاء النشاط المسلح لتنظيمات موالية لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد مقتل أكثر من 300 شخص في مسجد بشمالي سيناء في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت الجريدة الرسمية إن الحظر سيستمر ما دامت حالة الطوارئ سارية.

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