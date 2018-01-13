"الشخصيات المستقلة" ترفض المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله

أكدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أنها لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي الذي سيعقد في رام الله يوم الاحد بتاريخ 2018/1/14.

وأوضحت قيادة التجمع في بيان صحفي أن رفضها المشاركة في المجلس المركزي يرجع إلى عدم التزام المجلس بالحد الأدنى من تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماع السابق للمجلس المركزي في رام الله عام 2015 وايضا لم يتابع بالجهود الصادقة لإنجاح المصالحة الوطنية وخصوصا بعد اجتماع بيروت عام 2017.

وذكرت قيادة التجمع ان تنفيذ المصالحة الفلسطينية برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة تحتاج من الجميع العمل الجدي لتنفيذ كافة البنود المطلوبة من المجلس الوطني الفلسطيني والدعوة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس للتصدي لكل المحاولات والتصدي للمخططات المعقدة.

يشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي قررتا عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني والذي سينعقد في الـ 14 من الشهر الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي في مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية أمس الخميس قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو، إنّ حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أعلنتا عدم المشاركة في المجلس.