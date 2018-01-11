العثور على أجزاء من جثة المواطن "دلول" مدفونة في متنزه غرب غزة

عثرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، على أجزاء من جثة المواطن عبد الستار فلاح دلول الذي قُتل في جريمة بشعة أثارت حالة من السخط والغضب في صفوف الغزيين.

وقالت مصادر من عائلة دلول لـ"فلسطين اليوم":"إن الأجهزة الأمنية توصلت من خلال التحقيقات الجارية مع القتلة، إلى العثور على الأجزاء الأخرى من جثة القتيل وهي الرأس والأرجل"، موضحةً "أن القتلة اعترفوا بدفنهم في متنزه الشمالي بالشاطئ غرب مدينة غزة".

وذكرت المصادر "أن العائلة شيعت الأجزاء الأولى التي عثر في مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة".

وكانت الشرطة الفلسطينية كشف، الإثنين الماضي، عن مقتل مواطن على يد زوجته بمساعدة شخص آخر، بعد ان فقدت آثاره بتاريخ 1/يناير/2018.

وأوضح الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة المقدم أيمن البطنيجي في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن المباحث العامة تلقت بلاغاً، يوم السبت الموافق 2018/يناير/6، يفيد بتغيب المواطن (ع – د) من مدينة غزة والبالغ من العمر (52 عاماً) منذ عدة أيام.



وأفاد البطنيجي "أن عمليات البحث والتحقيق بينت أن المواطن المذكور قُتل بتاريخ 2018/1/1، وأفادت التحقيقات الأولية أن زوجته وتدعى (ج، ح) 37 عاماً، قامت بقتله ودفنه بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق) 37 عاماً، وجرى اعتقالهما ظهر اليوم الإثنين 2018/1/8".

وأشار إلى "أن المباحث العامة والنيابة العامة تستكملان عملية التحقيق، وعرض جثة القتيل على الطب الشرعي".