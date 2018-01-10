وزير "إسرائيلي" يدعو لشن ضربات استباقية قاتلة على غزة

دعا وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أريئيل" الجيش إلى إحداث "نقلة نوعية" في الرد على إطلاق الصواريخ من غزة بأن تشمل الغارات الجوية قتلى وجرحى فلسطينيين.

وقال "أريئيل" في حديث مع الإذاعة العبرية: "منذ أشهر وأنا لم أسمع بسقوط قتلى أو جرحى بغارات الجيش، فما هو هذا السلاح الخاص الذي نطلق به النار على غزة، وأنت ترى الدخان ينبعث بعد الغارات دون إصابة أحد، فقد حان الوقت لإيقاع القتلى والجرحى هناك".

وفيما يتعلق بالعملية التي وقعت الليلة الماضية قرب نابلس وأودت بحياة أحد المستوطنين دعا "أريئيل" إلى ممارسة سياسة العصا والجزرة تجاه الفلسطينيين وهدم منازل المتورطين بالعملية.

ورداً على سؤال حول تهديدات حركة حماس بتنفيذ المزيد من العمليات قال إنه لا يتوجب البقاء في مربع الدفاع عن النفس ولكن يجب الانتقال إلى الهجوم وتنفيذ ضربات استباقية.