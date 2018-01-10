هل يتجاوز "نزيف الدولار" حاجز 3.40 شيقل؟

هبوط جديد للدولار الأمريكي بدا أثره واضحاً على الأسواق الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، خلص تساؤلات كثيرة لدى المواطنين حول أسباب هذا الهبوط؟، ومستقبل العملة الخضراء في الفترة المقبلة؟.

ووصل سعر صرف العملة الخضراء إلى 3.43 شيقل بعد أن كان قبل أيام قليلة 3.50 شيقل، لكن مع دخول العام الجديد بدأ هبوط العملة يسري بشكل متسارع.

أبو عيشة: عدم وضوح السياسية الخارجية الأمريكية ساهم في هبوط سعر صرف الدولار

وعن أسباب الهبوط قال الخبير المالي أمين أبو عيشة، أن الأسباب السياسية تأتي بالدرجة الأولى، فعدم وضوح السياسية والرؤى الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ساهم في هبوط سعر صرف الدولار.

وأوضح أبو عيشة في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه ومع انتهاء عام 2017 كانت المؤشرات الاقتصادية لسوق العمل الأمريكية خاصة مؤشرات القطاعات غير الحكومية مؤشرات سلبية.

أما فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، أشار أبو عيشة إلى أن هناك قوة اقتصادية متعلقة بوجود فائض في الميزان التجاري الإسرائيلي تحديداً في مجال الصادرات، وتخفيض معدل الواردات من الخارج، إضافة إلى أن النجاحات السياسية الإسرائيلية دعمت عملة الشيقل وأوجدت شيقل قوي ودولار ضعيف.

وأضاف: "هناك عدة اتجاهات في إسرائيل حالياً حول وجود الشيقل القوي وتأثيره على صادرات إسرائيل للخارج، باعتبار أن أي مستورد من الخارج سيدفع كمية دولارات أزود لشراء البضائع، مما يخفض وتيرة التصدير، ومن جهة أخرى هناك مطالبات بضرورة تدخل البنك المركز الإسرائيلي من خلال عمليات السوق المفتوحة أو ما يعرف بعمليات الشراء لعملة الدولار، مما قد يوقف نزيف الدولار".

أبو عيشة: لن يتجاوز هبوط الدولار حاجز 3.40 شيقل

وتوقع أبو عيشة أن لا يتجاوز هبوط الدولار حاجز 3.40 شيقل، مؤكداً أنه سيكون هناك وجود فترة تصحيحية للدولار في الفترة المقبلة، مبيناً أن أي دولة يمكن أن تضعف عملتها إذا كان هناك عجز أو أزمة في الميزان التجاري خاصة فيما يتعلق بالصادرات.

أبو عيشة: الوقت مناسب للتجار والمواطنين لشراء التجار

ونصح أبو عيشة التجار والمواطنين بشراء الدلار خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه سيكون هناك تصحيح فني للدولار وارتفاع من جديد.

يشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي تنبأ أنه سيكون هناك رفع لأسعار الدولار 3 مرات خلال عام 2018، وربما يشهد فبراير القادم حالة رفع للعملة الخضراء.