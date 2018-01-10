شهاب: عملية نابلس رافعة وتعزيز لتطوير انتفاضة القدس

أكد داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن العملية البطولية في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، ستكون رافعة وتعزيز وإسهام مهم وضروري في تطوير الانتفاضة الفلسطينية المباركة.

وكان مستوطن قد قتل بالأمس، برصاص مقاومين فلسطينيين قرب البؤرة الاستيطانية "جلعاد"، فيما استطاع المقاومون الانسحاب من المكان، حيث شنت قوات الاحتلال حملة مسعورة في المنطقة بحثاً عن المقاومين.

وشدد شهاب، على أن عملية نابلس بطولية ونوعية جاءت في توقيت مهم، حيث جرت في الأسبوع السادس من الغضب الشعبي ضد القرارات الصهيوني أمريكية الظالمة الباطلة ضد القضية التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وبين شهاب، أن عملية نابلس جاءت لتؤكد على حيوية الشعب الفلسطيني، ليثبتوا أن الاحتلال سيدفع ثمن كل الجرائم والإرهاب والمعاناة للفلسطينيين.

وتابع: الاحتلال يدرك أن المساس بالمقدسات في فلسطين أمر لا يمكن السكوت عليه وليس بالسهل ومستعد للتضحية في الدفاع عن المقدسات والحقوق تاريخ ومستقبله، وما تمثله من قيمة ووجدان كل عربي مسلم.

واعتبر شهاب، أن عملية نابلس تعد باكورة العمل الفدائي، وتؤكد على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن نهج المقاومة وسيتصدى لكل حملات القمع.

وفي رده حول تهديد الاحتلال بالتصعيد ضد المقاومة الفلسطينية وخاصةً حركتي حماس والجهاد، أكد شهاب على أن التصعيد "الإسرائيلي" لم يتوقف ومستمر، وأن الحملات اليومية في الليل والنهار وتستهدف أبناء شعبنا في مختلف مناطق الضفة المحتلة، ناهيك عن الاستهداف المستمر والحملات الإرهابية التي ينظمها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين والمزارعين.

وأكد شهاب، على أن التصعيد سيؤدي لتصعيد الانتفاضة والعمليات البطولية، وشعبنا لن يتخلى عن نهج المقاومة.