مصر تجري انتخاباتها الرئاسية منتصف آذار المقبل

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار لاشين ابراهيم، اليوم الاثنين، ان الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجري يومي 26 و28 آذار/مارس المقبل. وأضاف في مؤتمر صحافي في القاهرة ان الجولة الثانية ستجري يومي 24 و26 نيسان/ابريل إذا اقتضى الامر. وقال ابراهيم ان اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و29 كانون الثاني/يناير.

واشار الى "اعلان نشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين واسماء المزكيين والمؤيدين" في صحيفتي "الاهرام" و"الاخبار" في 31 كانون الثاني/يناير. وتابع المستشار ان المصريين المقيمين في الخارج من المقرر ان يدلوا بأصواتهم في 16 و18 اذار/مارس، وإذا جرت جولة ثانية، فسيصوتون مجددا في 19 و21 نيسان/أبريل. ومن المتوقع ان يترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه والفوز في الجولة الاولى.

انتخب السيسي، وهو قائد سابق للجيش، رئيسا عام 2014 بعد عام من قيادته الإطاحة بسلفه الاسلامي محمد مرسي وسط احتجاجات شعبية عارمة ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا.