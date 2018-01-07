وزير الطاقة "الاسرائيلي" يصدر تعليماته بإعادة الكهرباء لقطاع غزة غدا الاثنين

اوعز وزير الطاقة بحكومة الاحتلال، يوفال شتاينس لشركة الكهرباء "الاسرائيلية" بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء،وفقا لمطلب السلطة الفلسطينية.

و وفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فستعود الكهرباء كما كانت في شهر يونيو 2017 حيث توجد 10 خطوط "اسرائيلية" تزود قطاع غزة بالكهرباء، و هي قادرة على مد القطاع ب120 ميغا واط، وسيتم اعادة الكهرباء لقطاع غزة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ووفقا لمعاريف، ففي يونيو 2007 طالبت السلطة الفلسطينية "اسرائيل" بتقليص الكهرباء المزودة لقطاع غزة ، لتقليص الفاتورة الشهرية عن كهرباء قطاع غزة من 40 مليون شيكل ل25 مليون شيكل.