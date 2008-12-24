إسرائيل تقرر توسيع نطاق صفارات الانذار لـ 30 كيلو خشية من صواريخ فلسطينة بعيدة المدى

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة
قرر الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق تشغيل صفارات الإنذار لتشمل جميع المدن والكيبوتسا التي تبعد 30 كيلو عن الحدود مع قطاع غزه وذلك خشية لان تكن بيد فصائل المقاومة صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لمسافة ما بين 30 الي 40 كيلو.
وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة الكابينت الإسرائيلي على عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة.
وبحسب المراسل العسكري للقناة الإسرائيلية الأولى فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ووزير حربه ايهود باراك ورئيس الأركان غابي اشكنازي قررا بأن يكون الرد قاسياً وعنيف لجباية أكبر ثمن من حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وحسب المراسل فان العملية ستكون بمثابة درس لحماس لكي تفكر مرتين بعد ذلك في قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ.