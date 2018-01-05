أبو عاذرة: تعيين 600 معلم مساند بمدارس الوكالة خلال الفصل الثاني

أكد رئيس برنامج التربية و التعليم في وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، فريد أبو عاذرة أنه سيتم خلال الفصل الدراسي الثاني تعيين 600 معلم مساند في مدارس الوكالة من تخصصات اللغة العربية و الرياضيات.

و أوضح أبو عاذرة في حديث إذاعي أنه تم بالفعل التواصل مه هؤلاء المعلمين، الذين هم من حديثي التخرج، و جرى توقيع العقود معه، حيث سيتم تدريبهم خلال الشهر الحالي، بحيث يتم استيعابهم خلال الفصل الثاني تحت بند البطالة، في برنامج علاجي لطلبة الصفوف من اول الى رابع، لعلاج ضعف مهارات اللغة العربية و الرياضيات.

و حول سبب التركيز على موضوعي الرياضيات واللغة العربية بشكل خاص، قال أبو عاذرة: "إن هذه المباحث تعتبر مباحث رئيسية، و يعتمد عليها مواضيع أخرى، و أن البرنامج العلاجي الذي يتم العمل عليه الآن يهدف لعلاج الضعف الحقيقي فيهما من خلال خطة معتمدة للتعامل مع الصفين الثالث و الرابع لعلاج مهارات الكتابة و الإملاء و الاستماع و الحساب لطلاب هذه الصفوف".

و أشار الى أنه سيتم إضافة 6 حصص دراسية إلى جدول حصص الطلبة من أول الى رابع، بحيث يكون الجدول6 حصص كل يوم (3 عربي +3 رياضيات) في مدارس الوكالة .

و لفت الى أنه الوكالة قررت تطوير تجربة التقييم التكويني في مدارسها، و سيتم تطوير أوراق العمل التي تم تقديمها للطلاب خلال الفصل الأول، مؤكداً أنه لن يكون هناك عودة لنظام الامتحانات، بل إن الوكالة ستعتمد اسلوب تعيينات وتطوير أوراق العمل التي ستنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحلها من قبل الطلبة .

أما في الصفوف الخامس حتى التاسع، فأكد أبو عاذرة الى أنه لن يكون هناك أي تغير على الأسلوب القديم، باستثناء إضافة التقويم الواقعي، و الاعتماد على الأنشطة بقدر أكبر الى جانب الامتحانات، بهدف تخفيف الهاجس الناتج عن الامتحانات التقليدية بعيداً عن التلقين و الحفظ، و تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلاب.

و حول نتائج امتحانات الفصل الأول أشار ابو عاذرة الى أنه لم يتم ادخال النتائج بعد، و أن نسبة النجاح و الرسوب يتم تحديدها في الفصل الثاني .

و فيما يتعلق بالمعلمين من حملة الدبلوم، طمأن أبو عاذرة المعلمين بأنه لم يصل الوكالة أي تعليمات بخصوص موضوع استبدالهم بآخرين من حملة البكالوريوس، و أنهم مستمرين في عملهم كالمعتاد، و لم يتم مناقشة أو بحث موضوع استبدالهم في قطاع غزة على الإطلاق.

كما نوه الى أن الوكالة ستقوم بتوزيع الكتب و القرطاسية على الطلاب في مدارسها في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، بنفس الكميات التي تم توزيعها في الفصل الأول.