5 أرقام يستحيل على ميسي تحطيمها

يعتبر ليونيل ميسي أحد أساطير كرة القدم الحالية فقد نجح في تحطيم أرقام قياسية سيكون من الصعب تكرارها ولكن هناك بعض الأرقام التي استعصت على النجم الأرجنتيني.

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحطيم الكثير من الأرقام القياسية والتي سيكون من الصعب على أي لاعب تجاوزها ولكن هناك بعض الأرقام التي استعصت على البرغوث الأرجنتيني ومن المستحيل أن يحطمها وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الأرقام.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في كأس العالم تحت ال20 عاماً للمنتخب الأرجنتيني

بالرغم من نبوغ ليونيل ميسي منذ الصغر إلا أنه فشل بأن يحطم هذا الرقم فهو يعود إلى مواطنه خافيير سافيولا الذي نجح في تسجيل 11 هدفاً في كأس العالم تحت ال20 عاماً في نسخة 2011.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس ملك إسبانيا

يبدو وأن هذا الرقم سيكون صعباً أمام النجم الأرجنتيني فقد كان أفضل سجل تهديفي له في هذه البطولة عندما أحرز 7 أهداف في موسم 2010/2011 حيث أنه من الصعب منافسة رقم جوسيب ساميتيير الذي تمكن من تسجيل 21 هدفاً لصالح برشلونة في كأس ملك إسبانيا في موسم 1927/1928.

أصغر اللاعبين تسجيلاً لصالح المنتخب الأرجنتيني في أي مباراة

نجح ليونيل ميسي بأن يكون أصغر لاعبي المنتخب الأرجنتيني تسجيلاً للأهداف في كأس العالم بهدفه في منتخب صربيا ومونتينيغرو في عام 2006 ولكنه ليس أصغر من سجل لمنتخب التانغو على الإطلاق فهذا الرقم في حوزة دييغو مارادونا عندما سجل في شباك المنتخب الإسكتلندي في عام 1979 حينها كان عمره 18 عاماً و7 شهور و4 أيام.

أسرع هاتريك في تاريخ برشلونة

قد يكون هذا الرقم الأسهل أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي فبالرغم من تسجيله 39 هاتريك مع برشلونة في مختلف المسابقات إلا أن هذا الرقم من الصعب تجاوزه فهو يعود إلى بيدرو لاعب تشيلسي الحالي حيث نجح في تسجيل 3 أهداف خلال 9 دقائق فقط في الدقائق 34، 41 و43 من مواجهة برشلونة أمام خيتافي في موسم 2013/2014.

هداف البطولة الأوليمبية الصيفية

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في أوليمبياد بكين التي أقيمت في عام 2008 وبالرغم من قيادته لمنتخب بلاده لحصد الميدالية الذهبية إلا أنه سجل هدفين فقط في هذه النسخة بينما نجح مواطنيه دومينغو تاراسكوني (9 أهداف في 1928)، هيرنان كريسبو (6 أهداف في 1996) وكارلوس تيفيز (8 أهداف في 2004) في تصدر قائمة هدافي البطولة الأوليمبية.