القدس: الاحتلال يقتحم بلدتي سلوان والعيسوية

استدعت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، الطفل المقدسي القاصر يوسف فواز برقان (11عاما) للتحقيق معه، علما أنه من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى.

وكانت قوات معززة من جنود الاحتلال والوحدات الخاصة اقتحمت عصر اليوم بلدة سلوان وشرعت بتصوير الشوارع والطرقات في خطوة مريبة شكك الأهالي في نواياها، وتصدى شبان وأطفال البلدة لهذه القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أمطر الاحتلال البلدة بالقنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة للدموع، في الوقت الذي ما زالت فيه المواجهات مندلعة في أكثر من حي بسلوان.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وتصدى لها أبناء البلدة بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة والمفرقعات النارية، وقد امتدت المواجهات للعديد من أحياء البلدة دون ابلاغ عن اعتقالات أو إصابات.