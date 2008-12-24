بيت لحم تعج بالزوار بمناسبة عيد الميلاد

فلسطين اليوم-رويترز

تجمع آلاف الحجيح المسيحيين اليوم الأربعاء في ساحة كنيسة المهد ببيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد. ووصل حوالي 500 من رجال أمن اضافية من مدينتي رام الله وأريحا بالضفة الغربية.

وقالت خلود دعيبس وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية في حكومة رام الله: "أتوقع أن يصل عدد الزوار في بيت لحم إلى 40 ألفا خلال هذا الأسبوع".

ويشمل هذا التقدير مسيحيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وبقية أنحاء العالم. وتقدم نحو 900 فلسطيني من غزة للحصول على تصريح من إسرائيل للذهاب إلى بيت لحم ولكن 300 فقط حصلوا على التصريح.

وبينما يقف قطاع غزة على شفا أزمة كبيرة في أعقاب انتهاء تهدئة استمرت ستة أشهر بين إسرائيل وحركة (حماس) التي تسيطر على القطاع فإن الهدوء النسبي في الضفة الغربية شجع عودة السياح.

وانهارت السياحة في بيت لحم عندما بدأ الفلسطينيون انتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000. ولكن دعيبس تقول إن نسبة الإشغال في الفنادق بلغت ذروتها في عيد الميلاد هذا العام.

وقالت لـ"رويترز" في رام الله: "تحسن الأوضاع الأمنية وسهولة الحركة والتنقل في شوارع بيت لحم أدت إلى ازدياد في الأعداد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلناها حتى نستعيد النشاط السياحي".

وأضافت "الأعداد ليست مهمة رغم قيمتها الرمزية ولكن ما يهمنا أكثر أن يقيموا عندنا.. إطالة إقامة السائح أهم من عدد السياح الذين يصلوا فقط لساعات قليلة ويغادروا". ويعتبر الفلسطينيون جدار الفصل العنصري عقبة رئيسية "للسلام" ويشل التجارة ويمنع قدوم السياح الأجانب.