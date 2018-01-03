حماس: تهديدات ترامب بقطع المساعدات ابتزاز سياسي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية ابتزاز سياسي رخيص.

وأوضح فوزي برهوم الناطق باسم حركة "حماس"، في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن تهديدات الرئيس ترمب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات مع الاحتلال ابتزاز سياسي رخيص يعكس السلوك الأمريكي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف برهوم، أن هذه التهديدات تتطلب مزيدًا من الوحدة وتصليب المواقف الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوط والسياسات وعدم الاستجابة لها.

كما تتطلب هذه التهديدات وفقاً لبرهوم مزيدًا من المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهضة للسلوك الأمريكي و"الإسرائيلي".