ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس: تهديدات ترامب بقطع المساعدات ابتزاز سياسي

  • فلسطين اليوم
  • 10:21 - 03 يناير 2018
أحد المواطنين يحصل على مساعدات الأونروا أحد المواطنين يحصل على مساعدات الأونروا
مشاركة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية ابتزاز سياسي رخيص.

وأوضح فوزي برهوم الناطق باسم حركة "حماس"، في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن تهديدات الرئيس ترمب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات مع الاحتلال ابتزاز سياسي رخيص يعكس السلوك الأمريكي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف برهوم، أن هذه التهديدات تتطلب مزيدًا من الوحدة وتصليب المواقف الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوط والسياسات وعدم الاستجابة لها.

كما تتطلب هذه التهديدات وفقاً لبرهوم مزيدًا من المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهضة للسلوك الأمريكي و"الإسرائيلي".

متعلقات