مصادر لـ"فلسطين اليوم": قرار حكومي اتخذ الأسبوع الماضي يقضي بإرجاع كهرباء غزة

كشفت مصادر مطلعة لـ"فلسطين اليوم"، النقاب عن قرار حكومي اتُخذ خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الأربعاء الماضي 27 ديسمبر 2017، يقضي بإرجاع الكهرباء المقطوعة عن قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الخاصة، أن قرار الحكومة الفلسطينية سيتم تنفيذه خلال الأسبوعين القادمين.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص كمية الكهرباء التي تغذي بها القطاع مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية حيث وصلت نسبة التقليص التي أجراها الاحتلال على الطاقة المورّدة لقطاع غزة وصلت إلى فقدان 55 ميغاواط من أصل 120 ميغاواط كانت تغذّي القطاع عن طريق الخطوط الإسرائيلية.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تخصم ثمن كهرباء غزة من أموال المقاصة الضريبية التي تجبنها من التجارة مع القطاع، والتي تصل إلى 117 مليون دولار شهريًا وتحول إلى خزينة السلطة برام الله.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة منذ عدة اشهر حيث يصل التيار 4 ساعات لكل منزل يوميًا وما يعرف بنظام (4 ساعات وصل و16 ساعة قطع)