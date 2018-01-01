ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

مدينة مغربية تحتج ضد ترامب .. "على القدس رايحين شهداء بالملايين"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:52 - 01 يناير 2018
تظاهرة في المغرب تضامناً مع القدس وضد قرار ترامب تظاهرة في المغرب تضامناً مع القدس وضد قرار ترامب
مشاركة

شهدت مدينة الراشيدية، وسط شرقي المغرب، اليوم الإثنين، مهرجاناً خطابياً وفنياً تضامناً مع القدس، تحت شعار "مغاربة من أجل فلسطين".

المهرجان، الذي نظمته جمعيات غير حكومية، حضره مسؤولون محليون ومئات المواطنين، وشهد فقرات غنائية قدمتها مجموعة من الفرق الفنية المغربية.

ورفع المشاركون لافتة كبيرة مكتوب عليها "ساكنة الراشيدية تدين القرار الأمريكي الغاشم في القدس الشريف وتعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين".

ومن بين الشعارات، التي رفعها المشاركون، "كلنا فداء فلسطين الصامدة"، و"تحية مغربية للقدس الأبية"، "على القدس رايحين شهداء بالملايين".

كما رفع المشاركون علم فلسطين إلى جانب العلم المغربي.

وأدان المشاركون، في كلماتهم خلال المهرجان، القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وطالبوا باستعمال كل الوسائل للوقوف ضد هذا القرار، سواء تعلق الأمر بالحكومات أو الشعوب.

وفجر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غضباُ في دول عربية وإسلامية وغربية بإعلانه الاعتراف بالقدس كاملة عاصمة مزعومة لما تسمى بإسرائيل.

ومنذ قرار ترامب، شهد المغرب فعاليات متنوعة في مدن عديدة للتأكيد على الهوية الفلسطينية لمدينة القدس المحتلة إضافة زيارات قامت بها وفود فلسطينية للمغرب.

متعلقات