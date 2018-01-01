مدريد يضمن انتقال هازراد لصفوفه

لا يشك المسؤولون في نادري ريال مدريد الاسباني في انضمام اللاعب البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد تأخر اللاعب من تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي الانجليزي.

ويمتد تعاقد هازارد مع تشيلسي حتى عام 2020، وشهدت الفترة الأخيرة تجميد المفاوضات بينه وبين النادي لتمديد هذا التعاقد رغم أنه سيحصل بموجب العقد الجديد على أعلى أجر في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد يستعد لإتمام الصفقة قريبا، وأنه استقر على المبلغ المالي الذي سيدفعه لتشيلسي مقابل تخلي الأخير عن اللاعب الدولي البلجيكي، وهو المبلغ الذي قدرته الصحيفة بـ (135 مليون يورو).

وقالت الصحيفة: إن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن اهتمام نجله بالانتقال إلى نادي ريال مدريد هو السبب الرئيسي وراء عدم تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي الإنجليزي".

وكان والد اللاعب أشار إلى أن ابنه رفض تجديد عقده مع تشيلسي، كونه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأدلى تييري والد إدين، بتصريحات لصحيفة " لو سوار" أكد فيها حب ابنه لنادي ريال مدريد: "إدين رفض تمديد عقده (مع تشيلسي)، لإعطاء فرصة لاهتمام ريال مدريد، حيث يرى نفسه بإمكانه اللعب بشكل جيد هناك".

لكن والد اللاعب، نفى وجود مفاوضات مع النادي الملكي: "إلى غاية اللحظة التي أتحدث فيها، لا يوجد أي اتصال"، علما أن هازارد، سبق له وأن أكد إعجابه بريال مدريد، كما أن المدرب زين الدين زيدان من المعجبين بالنجم البلجيكي.

يُشار إلى أن تصريحات والد اللاعب، عززت ثقة ريال مدريد في أن هازارد سيظل متمسكا بموقفه، وأنه سينتهي به المطاف إلى الرحيل عن النادي اللندني قريباً.