الاحتلال استولى على 9784 دونمًا خلال 2017

فلسطين اليوم - رام الله

قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية ، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت خلال العام 2017 على نحو 9784 دونما من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأوضح مدير المركز جمال العملة خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام بالخليل اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام ذاته، نحو 500 مسكناً ومنشأة، وهددت بهدم حوالي 855 مسكناً ومنشأة، وأقامت 8 بؤر استيطانية جديدة، وأعلنت عن إنشاء حوالي 3122 وحدة استيطانية جديدة.

وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن المركز وثق 900 اعتداء على المسجد والمصلين، كان آخرها محاولة تركيب بوابات الكترونية على أبوابه.

وأشار إلى ان أخطر ما تعرضت له قضيتنا الفلسطينية خلال عام 2017، هو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.