عباس:القدس ستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم - رام الله

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، التأكيد على أن مدينة القدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة لعباس، خلال حفل إيقاد شعلة ذكرى انطلاقة الحركة الـ53، في مقر الرئاسة الفلسطينية، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال، إن "القدس التي حاولوا أن يغيروا مجرى التاريخ والجغرافيا ليقولوا إنها عاصمة للآخرين، هي عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني"، في إشارة لاعتراف الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالمدينة عاصمة لــ "إسرائيل".

وأضاف: "لا يستطيعون أن يغيروا التاريخ. نحن هنا باقون ومرابطون وصابرون وصامدون".

وتابع: "لن نرتكب الأخطاء الحمقاء التي وقعت بالماضي. باقون لتحرير فلسطين ولن نرحل".

وهنأ الرئيس الفلسطيني المسيحيين بحلول عيد الميلاد، متمنيا أن يكون 2018 عام استقلال وأن يشهد إقامة الدولة الفلسطينية.

ووضع عباس إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، قبل إيقاد شعلة الإنطلاقة بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمئات من أنصار الحركة.