حماس: قرار ترامب شكّل قوة دافعة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم - وكالات

أكدت حركة حماس أن تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، والإعلان المتزايد عن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، يكشف حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بدعم وإسناد رسمي من الإدارة الأمريكية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن سعي حزب الليكود الإسرائيلي المتطرف لتشريع قرار لضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي يؤكد أن قرار ترامب بخصوص القدس شكل القوة الدافعة للاحتلال لتنفيذ سياسته العنصرية وتصفية القضية الفلسطينية.

وحذر قاسم، من خطورة سياسة حكومة الاحتلال، مؤكداً أن استمرار انتفاضة شعبنا الفلسطيني، وتصعيد مقاومته ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين ستُفشل كل هذه المشاريع الصهيونية، وستؤسس لكنس الاحتلال والاستيطان عن الأراضي الفلسطينية.