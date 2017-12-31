رحيل رونالدو عن ريال مدريد بات وشيكاً

تحدثت تقارير صحفية عديدة خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل، في ظل أزمته الخاصة بالضرائب، وظهور مطالب رسمية بحبسه.

وارتبط رونالدو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وتحديداً فريقه السابق مانشستر يونايتد، وكذلك بالانتقال إلى الدوري الفرنسي للعملاق باريس سان جيرمان.

ويبدو أن اللاعب البرتغالي بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو مغادرة إسبانيا، والاتجاه صوب "البريمييرليج".

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن "ديلي ميرور" الإنجليزية أن رونالدو زار مؤخراً عددًا من المدارس في مدينة لندن، ويبدو أنه اختار إحدى المدارس الشهيرة التي تبلغ تكاليفها السنوية 20 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المدرسة يدرس فيها الأمير جورج، الابن البكر لدوق كامبريدج، والثالث في خط الخلافة إلى العرش البريطاني، ويأمل رونالدو في إلحاق نجله الأكبر كريستيانو جونيور بها.

وأضافت أن اللاعب البرتغالي لم يكتف بزيارة المدارس، بل إنه زار أيضاً بعض المنازل في منطقة "ليثر هيد" متوقعة أنه يبحث عن منزل جديد للإقامة فيه مع عائلته خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن رونالدو يشعر بالغضب، خاصة وأنه كان يأمل في تحسين عقده، ورفع راتبه داخل ريال مدريد، خاصة بعد أن فاز بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم، والكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي، إلا أنه لا يزال يتقاضى راتبًا أقل من ميسي، ونيمار.