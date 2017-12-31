تحديد موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني برام الله

فلسطين اليوم - وكالات

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثامنة والعشرين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يومي الأحد والاثنين 14 و15 كانون الثاني المقبل، بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأكد الزعنون في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أهمية الدورة القادمة للمجلس المركزي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة الإعلان الأميركي العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولته المستقلة.

وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي في هذه الدورة، بصدد إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها، والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد الزعنون أنه سيقوم بتوجيه الدعوات الرسمية لكافة أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني خلال اليومين القادمين، بمن فيهم أعضاء حركة حماس، كما سيتم توجيه دعوة رسمية لحركة الجهاد الإسلامي للمشاركة في أعمال هذه الدورة.