"التربية" تدعم البحث العلمي في الجامعات بأكثر من 6 ملايين شيكل

فلسطين اليوم - وكالات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن صرف 30% من مخصصات دعم البحث العلمي في الجامعات المحلية، بمبلغ قيمته 6 ملايين، و120 ألف شيقل.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا الصرف يأتي كدفعة أولى من مبلغ الـ 20 مليون و400 ألف شيقل الذي خصصته الوزارة لدعم البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية التي وقعت على مذكرات تفاهم مع الوزارة في شهر تشرين الثاني الماضي.

وفي السياق، أكد الوزير صبري صيدم أن الوزارة تضع البحث العلمي على رأس الأولويات، موضحاً أن باقي الدفعات ستصرف تباعاً، مشدداً على الاهتمام بدعم الجهود الهادفة إلى بناء القدرات في مجالات البحث العلمي في الجامعات المستهدفة؛ بما يضمن دعم المشاريع البحثية للطلبة المبدعين والباحثين المتميزين وبما ينسجم مع غايات التنمية المستدامة في فلسطين.