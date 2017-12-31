مسيرة منددة باعلان ترامب في نابلس

فلسطين اليوم - نابلس

شارك عشرات المعلمين وأولياء الأمور في محافظة نابلس، اليوم الاحد، في اعتصام تضامني مع القدس، وتنديدا باعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، نظمته مديرتا تربية وتعليم نابلس وجنوب نابلس.

وقال أمين سر اتحاد المعلمين في نابلس ياسر مصطفى في كلمة الاتحاد، "إن القدس مهما مرّ عليها لن تهون ولن تكون الا عاصمتنا الأبدية، وإن الواجب الوطني والديني ينتظر تواجد الجميع لنصرة القدس والدفاع عنها، لأن القدس هي كرامتنا، ومعركتها معركة تقرير المصير".

وشدد على أن علينا أن نثبت للعالم أن الفلسطيني والمعلم الفلسطيني اذا انتفض يغير المعادلة، مؤكدا أن المعلمين يسيرون خلف القيادة في مسيرتها، وكل خطواتها.

من جانبه قال أمجد باقة في كلمة مجلس أولياء الأمور الموّحد، إن القيادة الفلسطينية تعرف كيف تدافع على الشعب الفلسطيني المعروف بتاريخه وارادته الصلبة في مواجهة كل المؤامرات، فالرئيس الفلسطيني يحافظ على الثوابت الوطنية.

وشكر باقة دول العالم الذين وقفوا مع الحق والشرعية، وقادة العمل الثوري والوطني لمواقفهم، وقال "إن وزارة التربية والتعليم تقوم بجهود كبيرة في ترسيخ قضية القدس بين أبنائنا الطلبة".