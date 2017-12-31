الشرطة تضبط 73 قطعة أثرية في مدينة الخليل

فلسطين اليوم - وكالات

ضبطت الشرطة، اليوم الأحد، 73 قطعة أثرية نادرة بحوزة تاجر آثار، وألقت القبض عليه في مدينة الخليل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت للشرطة حول وجود عدد من القطع الأثرية النادرة بحوزة تاجر آثار كان ينوي التصرف بها، على الفور قامت الشرطة بوضع حاجز تفتيش على الطريق العام لتفتيش مركبة المشتبه به وضبط ما بداخلها من قطع أثرية.

وأضافت ان الشرطة أوقفت مركبة المشتبه به على حاجز التفتيش، والقت القبض عليه، وضبطت 73 قطعة اثرية داخلها وكانت عبارة عن قطع معدنية وفخارية وزجاجية تعود لعصور مختلفة، واعترف المشتبه به بحيازة هذه القطع الأثرية بهدف الاتجار بها .