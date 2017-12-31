تعرف على أسعار المنتج المحلي لشهر تشرين الثاني لعام 2017

فلسطين اليوم - وكالات

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الرقم القياسي العام لأسعار المنتج خلال شهر تشرين الثاني 2017، حيث سجل انخفاضاً مقداره 1.98% مقارنة مع شهر تشرين الأول 2017، ووصل الرقم القياسي العام إلى 99.48 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي، انخفاضاً مقداره 2.10%، حيث وصل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً إلى 99.46 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100)

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي، انخفاضاً مقداره 0.96%، حيث وصل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة إلى 99.56 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100)

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، انخفاضاً مقداره 6.26%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة الحمضيات بمقدار 17.66%، وأسعار الخضراوات والبطيخيات والجذريات والدرنيات بمقدار 13.31%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 7.47%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 2.31%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

وجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.45%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن أنشطة صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 2.07%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.55%، وصناعة الملابس بمقدار 0.66%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن أنشطة صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.13%، وصناعة المشروبات بنسبة 1.28%.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2017 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.