الطقس : منخفض جــــــوي يبدأ غدا

فلسطين اليوم - رام الله

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

واشارت الى ان البلاد تتأثر غدا الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارد وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم غد الاثنين من: خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر التزحلق على الطرقات.