روسيا تعلن اعتقال منفذ هجوم سان بطرسبرج

فلسطين اليوم - وكالات

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم السبت أنه تم اعتقال الشخص الذي دبر ونفذ الهجوم على مركز تجارى في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وأسفر الهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي عن إصابة 13 شخصا على الأقل .

وقال المكتب الصحفي التابع لجهاز الأمن الروسي "إنه في يوم 30 كانون أول/ديسمبر، تمكن الجهاز من تحديد هوية واعتقال منفذ التفجير باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع على مركز تجاري فى بيركرستوك في سان بطرسبرج في 27 كانون أول/ديسمبر." حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف المكتب الصحفي أنه تم تسليم المشتبه فيه إلى لجنة التحقيق الروسية لمواصلة استجوابه.