الخليل: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مخيم الفوار

فلسطين اليوم - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد خالد محمد أبو ربيع في العشرينات من عمره، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.