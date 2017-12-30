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الخليل: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مخيم الفوار

05:33 - 30 كانون أول / ديسمبر 2017

ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم - وكالات


اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد خالد محمد أبو ربيع في العشرينات من عمره، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

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