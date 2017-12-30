فلسطيني يسجل براءة اختراع آلة تصنع "أسافين بناء"

فلسطين اليوم - وكالات

حصل المخترع عزام عزمي الشماس على براءة اختراع لماكنة إنتاج أسافين خشب البناء من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني/ الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بالشراكة مع جامعة بوليتكنك فلسطين بموجب اتفاقية تعاون علمي وشراكة تم توقيعها من خلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع د.محمد غازي القواسمي .

وتعتبر هذه الماكنة الأولى من نوعها في مجال صناعة أسافين الخشب من حيث الفكرة الميكانيكية والدقة الهندسية بذاتها وميزاتها المتعلقة بالكمية الإنتاجية وتوفير السلامة المهنية للعاملين بالإضافة الى توفير الطاقة.

ومن الجدير ذكره أن الشماس مهتم في مجال ابتكار وصناعة الماكينات، وقد تقدم بمقترح إلى جامعة بوليتكنك فلسطين للشراكة العلمية والعملية من خلال مركز التكامل مع الصناعة، وقد تبنت الجامعة الاختراع وتم تحديد طاقم للعمل على تطوير وأتمتة الاختراع من خلال إشراف م. مكاوي حريز وأ. يسري الطردة للتنفيذ العملي لأتمتة الماكنة إلكترونيا.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المجلس الأعلى للإبداع والتميز شَكل لجنة من الجامعة ضمت كل من د. رمزي القواسمي و د. رائد عمرو و م. مكاوي حريز للاطلاع على الاختراع، ومن ثم قام المجلس بتقديم مساهمة مادية لدعم فكرة الاختراع من خلال دعم شراء بعض المعدات الصناعية اللازمة لذلك.

وقد أشار نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع د. محمد غازي القواسمي إلى أن دعم وتشجيع الأفكار الإبداعية المحلية يأتي متناغما مع التوجه الاستراتيجي لجامعة بوليتكنك فلسطين نحو الريادة ؛ بهدف النهوض بالمستوى العلمي والعملي لدى كافة فئات المجتمع .