ضبط مصنع لتزوير وتصنيع المعسل والبان منتهية الصلاحية في الخليل

فلسطين اليوم - الخليل

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية اليوم السبت، 10 اطنان معسل ومصنعا لتزوير وتصنيع المعسل، وبداخله البان منتهية الصلاحية، في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبين جهاز الاستخبارات العسكرية، ان طواقمه وطواقم الضابطة الجمركية، وبناء على معلومات استخبارية حول مصنع لتزوير تاريخ المعسل والالبان في الخليل، تحركت على الفور صوب المكان حيث ضبطت مصنعا كاملا، بمعداته وبالمواد الخام و10 اطنان معسل والبان منتهية الصلاحية.

وأضافت أنها صادرت المضبوطات، وجرى تحويل صاحب المصنع لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.