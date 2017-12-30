جماهير الأهلي تهتف لفلسطين أمام أتلتيكو مدريد
ليبرمان: وظيفتنا منع التدهور والوصول إلى حرب ضد غزة
العاروري: "فتح" غير مستعدة لتطبيق المصالحة بالمعايير الوطنية لمواجهة الاحتلال
محمد صلاح ينقذ ليفربول
30 إصابة بالرصاص والاختناق في مواجهات أبو ديس شرق القدس
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روسيا تعلن اعتقال منفذ هجوم سان بطرسبرج
رئيس وزراء تركيا: العالم سيعترف قريبا بدولة فلسطين
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لماذا استدعى عباس السفير الفلسطيني من باكستان
04:19 - 30 كانون أول / ديسمبر 2017
فلسطين اليوم - القدس المحتلة
قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية العيساوية بالقدس المحتلة
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل قريتي زبوبا ورمانة
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الاحتلال يبحث عن تخفيف "الأوضاع الاقتصادية" لتفادي تفجر الأوضاع في غزة
منخفضان جـــــويان الاسبوع الحالي..هل هناك ثلوج؟
شهيد متأثراً بجراحه خلال "جمعة الغضب" شرق البريج
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