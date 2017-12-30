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قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية العيساوية بالقدس المحتلة

04:19 - 30 كانون أول / ديسمبر 2017

فلسطين اليوم - القدس المحتلة


قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية العيساوية بالقدس المحتلة

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