الصحة تحذر مجدداً من استنشاق الغاز الإسرائيلي القاتل

فلسطين اليوم - غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية مجدداً من استخدام الاحتلال "الإسرائيلي" لغاز مجهول يؤدي إلى الإجهاد العام وعدم القدرة على الحركة والتقيؤ والسعال الشديد والتشنجات وفقدان الوعي.

و قال د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن الدراسة الأمريكية حول استخدام الاحتلال الصهيوني للغاز المسيل للدموع وبتركيبات متطورة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، يؤكد مجدداً عنصريته واستخدامه القوة المفرطة بأساليب متطورة و معقدة تتنافي مع القانون الدولي الانساني و اتفاقية جنيف الرابعة.

وأعرب القدرة عن خشيته أن الغازات قد تؤدي إلى فقدان حياة عدد من المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نقص في مناعة الجسم كالأطفال وكبار السن، مضيفاً أنها قد تتسبب في إجهاض النساء الحوامل أو حدوث تشوهات خلقية لدى الأجنة، أو إحداث إعاقات وضعف في النمو لدى الأطفال وطلبة المدارس في المناطق التي يتم استهداف سكانها بشكل مستمر.

وطالب الناطق باسم وزارة الصحة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والأكاديمية إلى تتبع استخدام الاحتلال الصهيوني لهذه الغازات المقلقة وغير التقليدية، مؤكداً أن قادة الاحتلال الصهيوني وجنوده يمعنون في سياسة القتل الممنهج لكل ما هو فلسطيني بأساليب متعددة يعبر عنها تاريخهم الإجرامي الأسود.