طهران: أمريكا ليست بموقع لتبدي تعاطفها مع الشعب الإيراني

فلسطين اليوم - وكالات

دانت الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول الحريات في إيران، مؤكدة أميركا ليست بموقع لتبدي تعاطفها مع الشعب الإيراني.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في تصريحات صحافية اليوم السبت، إن "الشعب الإيراني لا يعط أي اهتمام لتصريحات ترامب حول إيران".

وأضاف "الدستور الإيراني دستور ديمقراطي ويضمن حقوق المواطن، والشعب الإيراني شارك في اختيار نظامه الحاكم وشارك في انتخاب رئيس الجمهورية"، مشدداً على أن "أميركا ليست بموقع لتبدي تعاطفها مع الشعب الإيراني وأن الشعب يتذكر المؤامرات على بلادهم ومحاولات الانقلاب منذ عقود مضت".