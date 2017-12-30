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أريحا: وفاة شاب متأثراً بإصابته في حادث سير

01:52 - 30 كانون أول / ديسمبر 2017

ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم - وكالات


أعلنت مصادر طبية وشرطية اليوم السبت، عن وفاة الشاب احمد عصام درويش زينب (22 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير تصادم بين مركبة ودراجة نارية وقع قبل عشر ايام في مدينة اريحا.

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