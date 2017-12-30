الطقس: انخفاض الحرارة وفرصة سقوط الأمطار

فلسطين اليوم - رام الله

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الإثنين المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وبارد وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يوم الاثنين، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات.