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170 إصابة بالامس

شهيد متأثراً بجراحه خلال « جمعة الغضب » شرق البريج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 06:12 - 30 ديسمبر 2017
شهيد شهيد
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أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية صباح اليوم السبت، استشهاد شاب متأثرا بإصابته  برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت شرق البريج وسط القطاع، امس الجمعة .

واكد د.اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ، استشهاد جمال محمد جمال مصلح 20 عاما من المغازي متأثراً بجراحه الذي اصيب بها برصاص الاحتلال في صدره أمس الجمعة شرق البريج.

وكان 50 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، بينهم 5 في حالة الخطر، و120 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة امس الجمعة، وذلك احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل .

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