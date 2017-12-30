شهيد متأثراً بجراحه خلال « جمعة الغضب » شرق البريج

أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية صباح اليوم السبت، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت شرق البريج وسط القطاع، امس الجمعة .

واكد د.اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ، استشهاد جمال محمد جمال مصلح 20 عاما من المغازي متأثراً بجراحه الذي اصيب بها برصاص الاحتلال في صدره أمس الجمعة شرق البريج.

وكان 50 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، بينهم 5 في حالة الخطر، و120 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة امس الجمعة، وذلك احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل .