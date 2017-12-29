الرئيس عباس يدين الهجوم على كنيسة في القاهرة

فلسطين اليوم - رام الله

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، استهداف كنيسة مار مينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة صباح اليوم، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء.

واستنكر الرئيس، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، هذه الهجمات الإرهابية، مؤكدا وقوف شعبنا إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي.

وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه الهجمات الإرهابية لن تزعزع عزيمة مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وأن هذا البلد الشقيق سينتصر عاجلا على من يستهدفون أمنه واستقراره ومسيرته التنموية.

ودعا لأرواح الشهداء بالرحمة والسكينة وللمصابين بالشفاء العاجل، ولأسرهم بأحر التعازي، وللرئيس السيسي وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار والازدهار.