زهافا شاؤول: كل ما أفكر به الآن هو "أريد ابني أورون في المنزل"

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

قالت والدة الجندي الأسير في غزة، زهافا شاؤول خلال مقابلة مع القناة العاشرة العبرية تعقيباً على إطلاق صفارات الإنذار خلال احتفال بمرور 24 عاما لعيد ميلاد ابنها شاؤول: " إن اطلاق الصواريخ خلال المراسم اظهرت لنا بالضبط من هي حماس فهم في غزة يريدون فعل كل شيء ليصعبوا الامور علينا وهذا الامر لن يجدي نفعا".

و تابعت تقول: "بعد سكوت صفارات الانذار واصلنا المراسم، و إن الحاضرين في المراسم اصيبوا بالذعر، وأدركنا حينها بأن سكان مستوطنات محيط غزة يمرون يوميا بهذا الحال الصعب".

و قالت شاؤول: "ابني اورن يتواجد في الجانب الآخر داخل غزة، لذلك قررنا إقامة مراسم يوم ميلاده هنا في شاعر هنيقف القريبة جداً من غزة فامل ان يكون قد سمعنا وان يعلم باننا هنا فلن نتنازل حتى يعود إلينا".