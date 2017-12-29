الهلال الأحمر: تعاملنا مع 133 إصابة في مواجهات الضفة الغربية

فلسطين اليوم - الخليل

أصيب 133 فلسطينيا، بينهم 4 بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 133مصابا، بينهم 4 بالرصاص الحي، و45 بالرصاص المطاطي، و7 إثر السقوط، و77 بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

و وفقاً لشهود عيان، فإن المواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

و استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة خرجت من وسط "بيت لحم"، تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.

ولفت إلى أن الشبان الفلسطينيين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والعبوات الفارغة.

واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العروب للاجئين، وفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل (جنوب)، وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وفي محافظة نابلس (شمال)، كما اندلعت مواجهات على حاجز حوارة، وعلى مدخل بلدتي اللبن الشرقية، وبيتا جنوبي المدينة.

كما اندلعت مواجهات في بلدات النبي صالح، وبلعين، ونعلين، وبدرس، غربي رام الله، وفي بلدات كفر قدوم، وعزون، شرقي قلقيلية (شمال)، وعلى المدخل الغربي لمدينة طولكرم (شمال).

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت مسيرات حاشدة وسط مدن الضفة الغربية، عقب صلاة الجمعة.

وأمس، دعت فصائل فلسطينية، إلى الصلاة في مراكز المدن وتنظيم مسيرات انتصارا للقدس، ورفض القرار الأمريكي بشأنها.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية تظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، احتجاجا على إعلان ترامب في 6 ديسمبر / كانون الأول الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.