"الهيئة الإسلامية المسيحية": الاعتداء على كنيسة حلوان إرهاب يجب اجتثاثه

فلسطين اليوم - رام الله

استنكرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداء الاثم الذي وقع يوم الجمعة على كنيسة القديس مار مينا في حلوان، جنوبي مدينة القاهرة وراح ضحيته اكثر من 10 اشخاص بين شهيد وجريح.

واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، هجوم اليوم، عملا إرهابيا ينتهك حرمة دور العبادات والديانات السماوية المقدسة.

وأكدت الهيئة الاسلامية المسيحية في بيانها، حرمة الاماكن الدينية المسيحية والاسلامية، داعية الى ضرورة اجتثاث الاعمال التخريبية ضد الاماكن الدينية ووضع حد لها.

وأعرب الامين العام للهيئة حنا عيسى، عن بالغ اسفه لهذا العمل الاجرامي الجبان، مؤكدا أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية غير مقبولة في جميع الديانات السماوية، حيث تزامنت الأعمال الارهابية مع أعياد الميلاد وراس السنة الميلادية ، وهو اصرار واضح على قتل اكبر عدد من الابرياء والمصلين.